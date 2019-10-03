На Украине разбился грузовой самолет Ан-12, погибли три человека

12:11 | 4.10.2019

На Украине рядом с международным аэропортом «Львов» разбился грузовой самолет Ан-12. Как сообщает РБК, недалеко от Львова у грузового борта закончилось топливо. Экипажу пришлось садить Ан-12 на грунт неподалеку от жилых домов. Самолет упал всего лишь в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. СМИ сообщают, что в результате аварийной посадки три человека погибли. Кроме того, трое пострадали, судьба двух человек неизвестна. Горения на месте происшествия не наблюдается. Спасательные работы продолжаются.

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