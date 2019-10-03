На аукционе Sotheby’s за рекордную сумму продали картину Бэнкси

11:38 | 4.10.2019

Картина британского уличного художника Бэнкси, сатирически изображающая заседание парламента Великобритании, была продана на аукционе Sotheby’s за 12 миллионов долларов, став самой дорогой работой автора, передает РИА «Новости». Стартовая цена был ниже в пять раз. Отмечается, что торги продлились тринадцать минут. Имя покупателя не было названо.





На проданной картине изображена братская палата общин, но вместо депутатов там заседают шимпанзе и орангутаны. Напомним, работа была написана десять лет назад и впервые была показана публике на революционной выставке Banksy vs. Bristol Museum.

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