Доходы среднего класса в России продолжают падать пятый год подряд

11:29 | 4.10.2019

Реальные доходы среднего класса в РФ сокращаются последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на доклад научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Согласно исследованию, российский средний класс составляет 38% населения, однако его ядро оценивается только в 7%. По словам экспертов, в целом средний класс очень «пестрый» по составу.



В докладе отмечается, что доходы среднего класса падают с 2014 года. Кроме того, растет социальная незащищённость. Таким образом человека или семью могут выбросить за пределы этого класса рождение ребёнка или выход на пенсию.

© «Вечерние ведомости»