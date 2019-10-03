ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче Лиги Европы со счётом 0:2

11:20 | 4.10.2019

Накануне прошли матчи второго тура Лиги Европы в группе H. ЦСКА в Москве проиграл испанскому «Эспаньолу». Матч завершился со счётом 0:2.



Первый гол был забит на 64-й минуте. Нападающий «Эспаньола» У Лэй отправил мяч в ворота после быстрой контратаки. Второй гол забил Виктор Кампусиано уже на пятой добавленной к основному времени минуте.



Таким образом, московский клуб, занимает последнее место в группе H по итогам 2-го тура, проиграв второй матч подряд. В активе «Эспаньола» 4 очка, а возглавляет группу «Лудогорец» c 6 очками.

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