Россия и мир
11:09 | 4.10.2019
Среднестатистическому россиянину для полного счастья необходимо 161 тысячу рублей в месяц
Кроме того, указывается, что молодым россиянам - до 24 лет - нужно 118 тысяч рублей. Больше всего требуется тем, кому от 35 до 44 лет — 172 тысячи рублей.
Самые высокие требования в Москве. Жителям столицы необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно. Также более 200 тысяч в месяц нужно жителям Владивостока и Ростова-на-Дону. Меньше всего необходимо жителям Липецка (124 тысяч рублей), Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч рублей).
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