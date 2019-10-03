На новом российском атомном ледоколе «Арктика» впервые запустили реакторную установку

10:57 | 4.10.2019

На новом атомном ледоколе «Арктика» проекта 22220 впервые запустили реакторную установку, передает РИА «Новости». Отметим, что в реакторную установку входят два ядерных реактора.



Представитель госкорпорации «Росатом» сообщил агентства, что после ряда испытаний реакторы будут выведены на энергетический уровень мощности.



Напомним, ледокол «Арктика» построили по заказу «Росатома» на Балтийском заводе. По планам судно планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. Ожидается, что универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я, в том числе и «Арктика», станут самыми мощными в мире.

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