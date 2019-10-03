У датских властей не осталось политических возражений против «Северного потока-2»

10:48 | 4.10.2019

Газета «Известия» со ссылкой на источники, сообщила, что у датских властей не осталось политических возражений, связанных с прокладкой газопровода «Северный поток-2» в ее исключительной экономической зоне. Источники уточнили, что вопрос прокладки будет решаться на административном уровне. При этом процесс согласования уже находится почти закончен.



Напомним, на текущий момент Дания остается последней страной, которая не дала разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне. При этом «Северный поток-2» уже готов на 80%.

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