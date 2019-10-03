Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Россия и мир


Главная

10:40 | 4.10.2019

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина

Шестнадцатилетняя Грета Тунберг изменила описание в своем профиле в Twitter. Она это сделала после комментария Путина по поводу ее выступления в Организации Объединенных Наций. В данный момент на странице экоактивистки написано: «Добрый, но плохо информированный подросток».

Напомним, ранее в профиле была фраза: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так ее охарактеризовал президент США Трамп.

Как напоминает РИА «Новости», два дня назад Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН. Он также сказал, что неправильно «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей». По мнению президента РФ, Грета - «добрая девочка и очень искренняя», но при этом ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:30 | 4.10.2019
Студенческий театр «17-я скрипка» представит спектакль по рассказам Василия Шукшина

16:24 | 4.10.2019
«Атомстройкомплекс» пытался заставить свердловчанина оплатить три миллиона рублей за электроэнергию, но проиграл

15:51 | 4.10.2019
В Екатеринбурге до сих пор не все жители могут похвастаться горячими батареями

15:26 | 4.10.2019
В Екатеринбурге планируют строительство второго метродепо

15:06 | 4.10.2019
С 4 октября многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков

15:01 | 4.10.2019
ТЮЗ Екатеринбурга: «Мы не несем ответственности за детей на спектаклях со сценами насилия»

14:32 | 4.10.2019
Где планируется строительство собора Святой Екатерины в Екатеринбурге?

14:26 | 4.10.2019
Судебные приставы закрыли пять пивных баров в Прикамье

14:02 | 4.10.2019
Кражи в честь дня рождения: в Серове осудили четырех воров

13:26 | 4.10.2019
Пермские цветники готовят к зиме

13:14 | 4.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерт

13:13 | 4.10.2019
В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала

12:56 | 4.10.2019
В Перми началось строительство нового корпуса гимназии №3

12:53 | 4.10.2019
Челябинский депутат Госдумы стал инициатором 51 законопроекта

12:48 | 4.10.2019
Внимание, розыск! В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу

12:47 | 4.10.2019
Виктор Зубков оценил пермские наработки для предприятий ТЭК, представленные на газовом форуме

12:40 | 4.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»

12:38 | 4.10.2019
Алексей Орлов встретился с послом Болгарии в России

12:28 | 4.10.2019
Выходные в Перми будут теплыми

12:15 | 4.10.2019
Три сквера в Екатеринбурге занесут в список особо охраняемых территорий

11:52 | 4.10.2019
Бесплатную вакцинацию на Урале прошли более тысячи пожилых свердловчан

11:32 | 4.10.2019
Возможно, покончила с собой: в Екатеринбурге обнаружили тело девушки

11:02 | 4.10.2019
В Екатеринбурге уволили кондуктора, избитого буйной пассажиркой

комментариев: 2

10:53 | 4.10.2019
В Екатеринбурге наркосбытчику, задержанному сотрудниками ФСБ, грозит пожизненное лишение свободы

10:36 | 4.10.2019
В Екатеринбурге мужчину признали виновным в хищении автомобилей

10:13 | 4.10.2019
Два автомобиля сгорели сегодня ночью в Каменске-Уральском

09:41 | 4.10.2019
Главный приз – поездка в Великобританию: в Екатеринбурге состоится кастинг на детский конкурс красоты

09:13 | 4.10.2019
Поезд насмерть сбил женщину в Екатеринбурге

03.10.2019

21:43 | 3.10.2019
ФК «Урал» встретится в Екатеринбурге с питерским «Зенитом»

20:58 | 3.10.2019
В ЦПКиО в Екатеринбурге пройдут сразу два праздника

19:49 | 3.10.2019
В Первоуральске полыхал автомобиль ГАЗ-3110

18:35 | 3.10.2019
Екатеринбург встал из-за больших пробок

18:23 | 3.10.2019
В Екатеринбурге уже больше трёх месяцев разыскивают молодого человека

17:53 | 3.10.2019
В Год памяти и славы в Прикамье пройдет более 100 событий

17:52 | 3.10.2019
Потепление в Свердловской области и Екатеринбурге продержится до конца недели

17:49 | 3.10.2019
Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 