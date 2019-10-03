Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина

10:40 | 4.10.2019

Шестнадцатилетняя Грета Тунберг изменила описание в своем профиле в Twitter. Она это сделала после комментария Путина по поводу ее выступления в Организации Объединенных Наций. В данный момент на странице экоактивистки написано: «Добрый, но плохо информированный подросток».



Напомним, ранее в профиле была фраза: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так ее охарактеризовал президент США Трамп.



Как напоминает РИА «Новости», два дня назад Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН. Он также сказал, что неправильно «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей». По мнению президента РФ, Грета - «добрая девочка и очень искренняя», но при этом ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

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