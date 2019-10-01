Спускаемый аппарат «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

16:49 | 3.10.2019

Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз МС-12» благополучно приземлился в Казахстане в 147 км юго-восточнее города Жезказган. На Землю вернулись россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. Все трое успешно эвакуированы.



На Международной космической станции остались россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, представители США Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

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