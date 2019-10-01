Певшей в метро Лос-Анджелеса бездомной россиянке предложили записать альбом

16:43 | 3.10.2019

В интернете стало вирусным видео, которое было снято на одной из станций метро Лос-Анджелеса. На нем бездомная женщина исполняет отрывок из арии O mio babbino caro.



По данным местных СМИ, арию исполнила Эмили Замурка. Она эмигрировала из России в начале 1990-х годов. Эмили — профессиональная скрипачка и пианистка. Сначала она преподавала музыку, но потом из-за проблем со здоровьем вынуждена была играть на улице. А три года назад ее скрипку украли, и она оказалась на улице. Сейчас Эмили живёт на автомобильной парковке.





После вирусного ролика, к ней уже обратились несколько человек с предложениями о работе. В том числе продюсер Джоэль Даймонд, возглавляющий лейбл Silver Blue Records, хочет подписать с ней контракт.

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