Старшеклассники одной из московских школ создали бойцовский клуб и делали ставки

16:27 | 3.10.2019

Старшеклассники столичной школы №97 создали бойцовский клуб из учеников младших классов и заставляли их драться за деньги. При этом на них делались ставки, сообщает Телеграм-канал Baza. Отмечается, что об это стало известно после того, как одна из учениц пятого класса показала родителям видео с записью драки. Московская полиция уже начала проверку по факту драки.



Как передает РБК, директор школы №97 Ирина Мальчевская уже заявила, что драки происходили не на территории учебного учреждения. По ее словам, школьники устраивали «бои без правил» на территории парка ближайшего во внеучебное время.

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