Путин отправил в отставку директора ФСИН Корниенко

16:19 | 3.10.2019

В соответствии с указом Путина, директор ФСИН Геннадий Корниенко отправлен в отставку. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее СМИ сообщали, что Корниенко будет уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.



Напомним, Корниенко возглавлял Федеральной службы исполнения наказаний с 2012 по 2019 год, заменив занимавшего этот пост Александра Реймера.

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