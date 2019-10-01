Великобритания ослабила санкции в отношении РФ ради проекта по изучению Марса

16:14 | 3.10.2019

Британские власти внесли поправки в закон об экспорте, касающийся санкций в отношении РФ. Это необходимо для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды совместной деятельности, передает russian.rt.com. В данном случае это сделано ради миссии «ЭкзоМарс-2020».



Как сообщает РБК, изменения в законе позволяют поставлять в РФ «определенные вещества, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».



Отметим, что страны ЕС приняли аналогичные поправки еще в 2017 году, тем самым выведя из-под секторальных санкций ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».

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