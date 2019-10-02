В подмосковном аэропорту Жуковский совершил аварийную посадку самолет МС-21

15:19 | 3.10.2019

В подмосковном аэропорту Жуковский аварийно приземлился самолет МС-21. Как сообщает РИА «Новости», во время испытаний у лайнера не сработал датчик выпуска шасси. Вместе с тем источник в экстренных службах сообщил, что проблема была связана с гидравликой - не убрались стойки шасси. В результате обошлось без жертв. На борту находились четыре члена экпиажа, никто не пострадал.



Напомним, что МС-21 – это перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт он совершил 28 мая 2017 года. На данным момент планируется, что производство лайнера начнётся в 2020 году.

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