В США в результате крушения бомбардировщика B-17 погибли семь человек

11:48 | 3.10.2019

В США рядом с аэропортом Брэдли в штате Коннектикут разбился бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» времен Второй мировой войны. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, еще девять пострадали. Всего на борту четырехмоторного самолёта было десять пассажиров и три члена экипажа.



Отмечается, что после взлета B-17 не сумел набрать нужную высоту и попытался совершить аварийную посадку. Однако «Летающая крепость» потеряла управление и врезалась в подсобное здание рядом с взлетно-посадочной полосой из-за чего пострадали два сотрудника аэропорта и пожарный.



Как информирует РИА «Новости», бомбардировщик B-17 вместе с четырьмя другими ретросамолетами участвовал в выставке и показательных полетах «Крылья свободы».

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