Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 предъявлено обвинение

11:42 | 3.10.2019

Следственный комитет России предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево пассажирского самолета «Сухой СуперДжет 100».



Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



В СКР считают, что 5 мая 2019 года Евдокимов «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево». Кроме того, по мнению следователей, его дальнейшие действия, нарушили «установленные правила», которые привели к разрушению и возгоранию самолета.



Напомним, 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» после вылета из Шереметьево был вынужден вернуться из-за технических неполадок после попадания молнии в самолет. При посадке у лайнера стойки шасси пробили топливные баки в крыльях и «Сухой» загорелся. На борту, включая членов экипажа, было 78 человек, 41 из них погиб.

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