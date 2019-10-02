Петербургский «Зенит» обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

11:34 | 3.10.2019

«Зенит» обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 3:1 в групповом матче Лиги чемпионов. Матч прошел в Петербурге.



В российской команде отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. Также португальцы забили автогол – «отличился» Рубен Диаш. «Бенфика» смогла ответить только на 85-й минуте — забил Рауль де Томас.



По итогам игры нападающий Артём Дзюба признан лучшим игроком матча.



После 2 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав 4 очка. В следующем туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг».

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