11:23 | 3.10.2019

Власти Багдада ввели в столице Ирака комендантский час. Он будет действовать с пяти утра сегодняшнего дня. При этом перемещения разрешены для туристов, едущих в аэропорт, скорой помощи и для паломников.



Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди добавил, что губернаторы провинций сами могут принять решение, вводить ли комендантский час в своих регионах.



Как напоминает «Эхо Москвы», с вчерашнего дня в Багдаде проходят акции протеста с требованием улучшения условий жизни. После столкновений с полицией уже погибли два человека, пострадали более 200. Накануне протесты перекинулись из столицы на несколько провинций.

© «Вечерние ведомости»