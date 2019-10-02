Россия и мир
11:23 | 3.10.2019
Власти Багдада ввели в столице Ирака комендантский час
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди добавил, что губернаторы провинций сами могут принять решение, вводить ли комендантский час в своих регионах.
Как напоминает «Эхо Москвы», с вчерашнего дня в Багдаде проходят акции протеста с требованием улучшения условий жизни. После столкновений с полицией уже погибли два человека, пострадали более 200. Накануне протесты перекинулись из столицы на несколько провинций.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»
15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии
14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек
14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»
14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»
14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже
14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes
13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей
13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье
13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот
13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки
12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах
12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»
12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»
12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы
12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге
11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла
11:07 | 3.10.2019
В Дегтярске полыхали автомобиль «Ford Focus» и мотоцикл «Yamaha»
10:21 | 3.10.2019
Козырёк дома обрушился на школьника в Североуральске
09:59 | 3.10.2019
На Урале в ДТП погиб мужчина
09:33 | 3.10.2019
Прокуратура проверит деятельность Музея истории Екатеринбурга
09:19 | 3.10.2019
Пропавшую в Екатеринбурге бабушку нашли
21:39 | 2.10.2019
В Екатеринбурге пропала бабушка
19:30 | 2.10.2019
Игорь Алтушкин поможет найти «ключ от бизнеса» жителям Екатеринбурга
19:14 | 2.10.2019
В Свердловской области установят инновационные пешеходные переходы
19:06 | 2.10.2019
Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК
18:11 | 2.10.2019
Свердловские полицейские поздравили ветерана с 95-летием