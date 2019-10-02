Эксперты назвали способы сэкономить на оплате отопления

11:07 | 3.10.2019

Эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и таким образом сэкономить на оплате услуг ЖКХ, передает РИА «Новости».



Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех заявил, что прежде всего надо установить индивидуальный счетчик тепла. По его словам, с их помощью можно понять реальные затраты на отопление, но при этом являются бесполезными, если всегда открыты окна или есть трещины в стенах.



Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заметил, что владельцам частных домов важно самим следить за отоплением. По его словам, понижение температуры на один градус тепла снизит суммы по оплате до 7%.

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