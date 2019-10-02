Диетолог рассказала, какое мясо считается самым вредным

10:59 | 3.10.2019

Диетолог и физиотерапевт Марина Ваулина заявила, что для организма вреднее всего мясо в вакуумной упаковке из-за наличия консервантов для большего срока годности. Она рассказала об этом в интервью газете «Вечерняя Москва».



Она также считает, что не следует пережаривать мясо, использовать большое количество специй, жира и соли. Помимо этого, лучше не держать долго размороженное мясо в холодильнике.



По словам диетолога, мясо лучше варить или готовить на пару. Такое мясо, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше.

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