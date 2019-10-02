В «Сбербанке» сообщили об утечке данных клиентов

10:53 | 3.10.2019

Из-за утечки в интернет данных клиентов «Сбербанк» начал расследование. Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Там же говорится, что произошла утечка учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает 200 человек, передает russian.rt.com. В сообщении банка также говорится, что внешний взлом невозможен, так что это был один из сотрудников.



При этом в СМИ появилась информация, что на самом деле речь может идти о данных 60 миллионов кредитных карт, которые появились на черном рынке. Отмечается, что это касается как действующих карт, так и закрытых. В качестве подтверждения продавцы предлагают ознакомиться с фрагментом базы на 200 человек.

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