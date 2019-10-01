В «Газпроме» заявили, что достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель

15:00 | 2.10.2019

Глава совета директоров «Газпрома» Зубков заявил, что строительство «Северного потока – 2» можно закончить уже через четыре-пять недель.



Кроме того, по его словам, газопровод будет достроен даже, если Дания в итоге не выдаст разрешение на строительство. «Газпром» проложит «Северный поток – 2» в нейтральных водах. «Мы закончим его», — заявил Зубков, передает russian.rt.com.



В настоящий момент, газопровод построен на 83%. Ветки проложены практически до датских территориальных вод.

© «Вечерние ведомости»