Силовики задержали замгендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова

14:09 | 2.10.2019

Силовики задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. По словам другого источника, также задержана адвокат Дина Кибец. По данным агентства обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает Telegram-канал Baza, Александрова подозревают в махинациях с закупками.



По данным РБК, во вторник проходили следственные действия в «Аэрофлоте». В том числе, обыск кабинета и служебного автотранспорта, изымалась документация.

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