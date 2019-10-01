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14:09 | 2.10.2019

Силовики задержали замгендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова

Силовики задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. По словам другого источника, также задержана адвокат Дина Кибец. По данным агентства обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает Telegram-канал Baza, Александрова подозревают в махинациях с закупками.

По данным РБК, во вторник проходили следственные действия в «Аэрофлоте». В том числе, обыск кабинета и служебного автотранспорта, изымалась документация.

© «Вечерние ведомости»

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