Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить «Милан» на своих условиях

13:46 | 2.10.2019

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, при соблюдении двух условий.



Шевченко не хочет покидать национальную команду и намерен совмещать должности. А также тренер может приступить к новой работе не раньше ноября из-за матчей сборной Украины в отборе к чемпионату Европы-2020, передает lenta.ru. Пока руководство «Милана» ответа не дало.



Кроме Шевченко, еще одним кандидатом на пост главного тренера итальянского клуба считается француз Руди Гарсия, который ранее работал в «Роме».



Отметим, что после шести туров чемпионата Италии «Милан» занимает 16-е место в турнирной таблице. В данный момент главным тренером является Марко Джампаоло.

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