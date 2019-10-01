Власти Эквадора заявили о планах покинуть ОПЕК в 2020 году

13:37 | 2.10.2019

Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и возобновляемых ресурсов страны. Там заявили, это связано с необходимостью добиться финансовой устойчивости. Что, в свою очередь, позволит сократить бюджетные расходы и увеличить доходы.



Напомним, эта латиноамериканская страна вступила в ОПЕК еще в 1973 году. В 1992 году Эквадор вышел из организации, а в 2007-м вновь возобновил членство. Эквадорские запасы нефти оцениваются в 8,3 миллиарда баррелей нефти.

© «Вечерние ведомости»