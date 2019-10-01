Депутаты парламента Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

13:28 | 2.10.2019

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от властей страны подробнее расследовать роль Украины в гибели над Донбассом рейса MH17, сообщает nos.nl. По словам парламентариев, это необходимо «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Восточной Украины». В частности, депутат Крис Ван Дам из партии ХДП заявил о том, что эта информация очень важна для родственников погибших в авиакатастрофе. Обращение к правительству поддержали четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре партии, представляющие оппозицию.



Напомним, Boeing, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Погибли все находившиеся на борту - 298 человек. Совместная следственная группа считает, что к гибели самолета причастна Россия. В июне 2019 года следователи назвали четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их числе трое россиян - Гиркин (Стрелков), Дубинский и Пулатов.

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