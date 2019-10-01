В Подмосковье покончил с собой замглавы специального управления ФПС МЧС

12:39 | 2.10.2019

Телеграмм-каналы Baza и Mash сообщили, что замглавы Специального управления ФПС МЧС России подполковник Олег Жуков покончил с собой. Это произошло в подмосковном Одинцово. Тело Жукова обнаружено в лесном массиве в районе Переделкино. По данным телеграмм-каналов перед смертью сотрудник МЧС записал видео, в котором обвиняет своё начальство. В том числе Жуков перечислил ряд лиц из числа руководства МЧС, которых считает виновными в своем самоубийстве.



Ранее СМИ сообщали, что год назад в отношении Жукова было возбуждено дело о проведении незаконной закупки противопожарной техники, но позже прокуратура его закрыла.

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