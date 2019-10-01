Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

12:19 | 2.10.2019

Во Владивостоке первого октября на конечной трамвайной остановке по улице Сахалинская была убита кондуктор. Мужчина последним вышел из трамвая нанёс несколько ударов арматурой 54-летней женщине и скрылся. От полученных травм кондуктор скончалась. Как сообщило ИА PrimaMedia, женщина проработала на этом месте меньше года и у нее остались взрослый сын и внучка, родившаяся всего месяц назад.



Как отмечает РИА «Восток-Медиа», найти убийцу помог служебный пёс по кличке Арэс. Немецкая овчарка привела силовиков прямо к дому 39-летнего мужчины. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

© «Вечерние ведомости»