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12:19 | 2.10.2019

Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

Во Владивостоке первого октября на конечной трамвайной остановке по улице Сахалинская была убита кондуктор. Мужчина последним вышел из трамвая нанёс несколько ударов арматурой 54-летней женщине и скрылся. От полученных травм кондуктор скончалась. Как сообщило ИА PrimaMedia, женщина проработала на этом месте меньше года и у нее остались взрослый сын и внучка, родившаяся всего месяц назад.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», найти убийцу помог служебный пёс по кличке Арэс. Немецкая овчарка привела силовиков прямо к дому 39-летнего мужчины. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

© «Вечерние ведомости»

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