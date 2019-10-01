Американская компания завершила разработку системы GPS следующего поколения

12:05 | 2.10.2019

Военно-промышленных корпорация Raytheon сообщила о завершении разработки системы спутниковой связи GPS следующего поколения, известной как GPS OCX. Ее могут ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. В компании также заявили, что разработка началась три года назад, по заказу ВВС США. На орбите Земли уже находятся два спутника, которые были запущены в 2018 и 2019 годах.



По информации разработчиков, следующее поколение GPS обеспечит повышенную точность работы, а также увеличит покрытие спутников в труднодоступных районах.

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