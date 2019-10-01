ВОЗ сообщила, что за последние 15 лет жители России стали меньше пить и дольше жить

11:43 | 2.10.2019

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что жители РФ стали умирать от заболеваний, связанных с употреблением спиртных напитков. Такая информация содержится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ. Показатели смертности за 15 лет упали на 39% у мужчин, и на 36% у женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с последствиями употребления алкоголя.



Кроме того, в докладе говорится о том, что с начала 2000-х годов в России потребление алкоголя уменьшилось в среднем на 43%. В качестве причины называется реализация с 2003 года в стране целого комплекса мер по контролю за рынком спиртных напитков.



За эти годы в России была запрещена продажа спиртного ночью, увеличены акцизы на алкоголь, в также была повышена цена на спиртные напитки.

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