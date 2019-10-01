Россия и мир
11:25 | 2.10.2019
По данным СМИ, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов стал Героем России
При этом указ не опубликован на сайте Кремля, но источники издания заявили, что документ был подписан президентом еще несколько недель назад.
Напомним, Чемезов в 1985-1990 годах вместе с Путиным служил в Дрездене, а в 1996 году они были сотрудниками администрации Бориса Ельцина.
© «Вечерние ведомости»
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