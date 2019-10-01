По данным СМИ, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов стал Героем России

11:25 | 2.10.2019

Сергей Чемезов, возглавляющий госкорпорацию «Ростех», стал Героем России. Соответствующий указ подписал Путин. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники в оборонной промышленности и в Кремле. Отмечается, что таким образом глава государства отметил вклад Чемезова в развитие оборонного комплекса РФ.



При этом указ не опубликован на сайте Кремля, но источники издания заявили, что документ был подписан президентом еще несколько недель назад.



Напомним, Чемезов в 1985-1990 годах вместе с Путиным служил в Дрездене, а в 1996 году они были сотрудниками администрации Бориса Ельцина.

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