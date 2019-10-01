Трамп назвал инициированный демократами импичмент попыткой госпереворота

10:14 | 2.10.2019

Американский президент Дональд Трамп заявил, что запуск в конгрессе США процедуры его импичмента можно считать попыткой переворота.



«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп в Twitter.



Как напоминает РБК, 25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий. Поводом для этого стали утечки в СМИ, связанные с разговором лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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