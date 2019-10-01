WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшими операционными системами

16:32 | 1.10.2019

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами. С 1 февраля 2020 года ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone, передает РИА «Новости».



Разработчики приложения порекомендовали использовать устройства с ОС Android 4.0.3, iOS 9 и их более поздними версиями и некоторые телефоны на KaiOS 2.5.1, включая JioPhone и JioPhone 2.



WhatsApp — одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями. По данным на февраль 2018 года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек, сообщает lenta.ru.

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