Жителей северо-запада России предупредили о приближении урагана «Мортимер»

16:25 | 1.10.2019

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе. Об этом сообщает РЕН ТВ. Ветер поднимется до 24 метров в секунду, начнутся сильные ливни. Из-за шторма в Петербурге в эти минуты готовятся перекрыть дамбу на Финском заливе.



Как отмечает MK.ru, в Чехии ветер разгонялся до 100 километров в час, снося деревья, кровли, обрывая провода. Более 20 частных домов остались без света, движение поездов приостанавливали. До сих пор спасатели очищают улицы и ликвидируют последствия разгулявшейся стихии. В Северной и Восточной Германии жертвой «Мортимера» стал один человек – на водителя автобуса рухнуло дерево.

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