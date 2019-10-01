Ученые назвали опасный для здоровья человека режим стиральной машины

16:21 | 1.10.2019

Экономный режим в стиральных машинах может представлять угрозу здоровью человека в связи с тем, что он не позволяет уничтожать опасные бактерии, которые устойчивы к действию антибиотиков. Исследование было опубликовано на портале MedicalXpress.



В своём исследовании учёные сообщили об обнаружении в ёмкости для порошка и внутри барабана множества опасных бактерий, провоцирующих проблемы с желудком.



К подобным выводам авторы исследования пришли после того, как сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении. Ученые пояснили, что бактерии, которые не уничтожаются при стирке в экономном режиме, поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком, передает РИА «Новости».

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