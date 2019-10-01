От Антарктиды откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

16:12 | 1.10.2019

В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся крупнейший за 50 лет айсберг. Об этом сообщили в BBC. Отмечается, что откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров. Льдина под названием D28 весит около 315 млрд тонн, его толщина составляет 210 метров. За его перемещением будут следить специалисты, поскольку он может угрожать океанским судам.



В последний раз крупный айсберг откалывался от ледника Эймери в начале 1960-х. Тогда его площадь составляла 9 тыс. квадратных километров.

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