В Китае обнаружили новые крупные месторождения нефти и газа

16:07 | 1.10.2019

Крупнейший китайский производитель и поставщик углеводородов CNPC сообщил об обнаружении новых месторождений нефти и газа.



Так на северо-западе Китая в районе плато Ордос было найдено месторождение нефти, чьи запасы оцениваются в 693 млн тонн. В провинции Сычуань же были обнаружены запасы газа в размере 740 млрд кубометров, передает MK.ru.



Таким образом, это месторождение на плато Ордос может войти в сотню крупнейших в мире. В то же время находка не стала рекордной. Так, одно из крупнейших мировых месторождений Аль-Гавар в Саудовской Аравии содержит до 12 млрд тонн нефти, а крупнейшее в России Самоотлорское месторождение — порядка 7 млрд тонн, отмечает РБК.

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