Сотни людей пришли в театр «Ленком» проситься с Марком Захаровым

16:01 | 1.10.2019

Сотни людей пришли в «Ленком» проситься с художественным руководителем театра Марком Захаровым. У здания на Малой Дмитровке длинная очередь. Движение по улице частично перекрыто.



Проститься с режиссером пришли коллеги по цеху, актеры, политики и почитатели таланта. Среди пришедших — Марк Розовский, Армен Джигарханян, Карен Шахназаров, Геннадий Хазанов, Александр Каневский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, Виктор Шендерович, Владимир Урин, Юрий Грымов, Олег Меньшиков, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Богомолов, Галина Волчек, Кама Гинкас, правозащитник Алексей Симонов, вице-премьер Ольга Голодец, передает «Росбалт».



Художественный руководитель театра «Ленком» ушел из жизни 28 сентября, в субботу, утром. Перед этим он болел примерно полтора месяца. Марку Захарову было 85 лет, он две недели не дожил до своего 86-го дня рождения.

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