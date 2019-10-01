Российские власти намерены смягчить правила предоставления гражданства

15:49 | 1.10.2019

Власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства, следует из материалов правительства. Эта мера повысит привлекательность российского паспорта, считают эксперты, передает РБК.



По данным издания эту инициативу ранее обсуждали на одном из экспертных советов при администрации президента, а сейчас её опубликовали среди материалов правительства вместе с проектом нового бюджета. Рассмотрят ли эту идею в Госдуме и когда это может произойти, еще неизвестно.



Инициатива властей продиктована необходимостью выправить непростую демографическую ситуацию в стране. По данным Росстата, с января по июль этого года население России сократилось почти на 210 тысяч человек, сообщает MK.ru.

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