Россия и мир
15:49 | 1.10.2019
Российские власти намерены смягчить правила предоставления гражданства
По данным издания эту инициативу ранее обсуждали на одном из экспертных советов при администрации президента, а сейчас её опубликовали среди материалов правительства вместе с проектом нового бюджета. Рассмотрят ли эту идею в Госдуме и когда это может произойти, еще неизвестно.
Инициатива властей продиктована необходимостью выправить непростую демографическую ситуацию в стране. По данным Росстата, с января по июль этого года население России сократилось почти на 210 тысяч человек, сообщает MK.ru.
© «Вечерние ведомости»
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