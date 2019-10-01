Песков заявил, что размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается

15:44 | 1.10.2019

Переговоры о создании на территории Белоруссии российской военной базы не ведутся. Об этом 1 октября журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, между двумя странами существует значительный объем союзнических обязательств, которые компенсируют отсутствие базы. Ранее в интервью РБК глава белорусского МИДа сказал, что Минск не видит, в том числе, политического смысла в размещении базы.

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