Сотрудника Следственного комитета РФ ударили ножом у проходной ведомства в Москве

15:36 | 1.10.2019

Возле проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве неизвестный с ножом напал на сотрудника ведомства, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. Нападавшего задержали на месте.



По информации «Известий», 40-летнего пострадавшего везут в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщил источник «РИА Новости», он имеет звание полковника.

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