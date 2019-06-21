Легкоатлетки возмутились слишком откровенными планами при съёмке на ЧМ в Дохе

11:15 | 1.10.2019

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение — спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов. Однако не всем это пришлось по вкусу, сообщает Bild. Дело в том, что легкоатлетов снимают снизу и сзади, что доставило дискомфорт женщинам.



Так немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила недоумение по поводу съёмки. «Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съёмки», — приводит слова Люкенкемпер Bild. Своим мнением по поводу такой съемки поделилась и ее партнерша по команде Татьяна Пинто.



Спортсменки из Германии через национальную Легкоатлетическую ассоциацию обратились с претензиями к IAAF, после чего организаторы турнира стали показывать лишь крупные планы спортсменок и удалили видео с других ракурсов.

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