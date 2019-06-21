В Белоруссии считают бессмысленным размещение российской военной базы

10:54 | 1.10.2019

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в размещении российской военной базы на территории республики «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», передает russian.rt.com.



Макей уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.



Напомним, в конце сентября Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» назвал отказ Минска размещать российскую базу неприятным эпизодом.

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