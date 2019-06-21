Россия и мир
10:54 | 1.10.2019
В Белоруссии считают бессмысленным размещение российской военной базы
Макей уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.
Напомним, в конце сентября Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» назвал отказ Минска размещать российскую базу неприятным эпизодом.
© «Вечерние ведомости»
25.09.2019
18:46 | 25.09.2019
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07.09.2019
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На пустыре на Белинского в Екатеринбурге появилась «Смерть»
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15:09 | 9.07.2019
Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» выбрали финалисток
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14:33 | 3.07.2019
Уральский народный хор проедет с концертами по городам Крыма
10:39 | 2.07.2019
Художники создали огромную оптическую иллюзию на стене дома на Шарташской в Екатеринбурге
10:05 | 1.07.2019
Искусство за 30 часов: Екатеринбуржец выиграл конкурс песчаных скульптур в Финляндии
09:15 | 1.07.2019
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17:11 | 28.06.2019
Один из арт-объектов в Екатеринбурге подвергнут реставрации
11:32 | 28.06.2019
Сегодня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night
12:46 | 26.06.2019
С Ural Music Night можно будет отправить открытку Почтой России
11:57 | 26.06.2019
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