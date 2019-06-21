Японский космический грузовик HTV-8, успешно состыковался с МКС

10:45 | 1.10.2019

Наземные диспетчеры и члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили стыковку японского грузового корабля HTV-8 с модулем Harmony 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA. Маневр был осуществлен в субботу с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 астронавтом Кристиной Кох.



12-тонный японский «грузовик» привез на МКС более 4 тонн продуктов, шесть новых литий-ионных аккумуляторов и научное оборудование для экспериментов.

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