В Москве девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции

10:37 | 1.10.2019

Полиция Москвы приступила к служебной проверке относительно публикации в Сети откровенных фотографий в форме полицейского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу столичного ГУ МВД России.



Как узнал Telegram-канал Baza, фотосессию устроила сестра участковой Алены Топилиной. Сама девушка в органах не работает. Сейчас в отделе проводится проверка. Какими последствиями это обернется для сестры Топилиной, неизвестно.

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