Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить с речью в Госдуме РФ

10:32 | 1.10.2019

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью, передает Вести.ру.



По словам Власова, российская молодежь тоже обеспокоена проблемами экологии и тем, что политикам сложно прийти к компромиссу при их решении. «Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — отметил он.



Власов также попросил посла Швеции в России Малену Мард помочь с передачей и переводом письма адресату.



Как напоминает РИА «Новости», школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

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