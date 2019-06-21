Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону могут объявить импичмент

16:55 | 30.09.2019

Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает The Sunday Times.



Поводом для данного шага является решение Верховного суда Британии, который признал незаконным постановление Джонсона о приостановлении работы парламента до выхода страны из Евросоюза. Непосредственно инициаторами импичмента является левоцентристская партия валлийских националистов Plaid Cymru (Партия Уэльса, которая отстаивает концепцию отделения Уэльса от Великобритании с созданием независимой страны, в партии около 10 тысяч членов). Предложение о запуске процедуры импичмента будет вынесено на решение Палаты общин на следующей неделе.



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