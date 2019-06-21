Илон Маск рассчитывает, что корабль Starship отправится на орбиту уже через полгода

16:45 | 30.09.2019

Глава частной американской ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск завил, что первый запуск разрабатываемого космического корабля Starship в пилотируемом режиме может состояться уже в 2020 году. Об этом сообщает TechCrunch. «Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев», - говорит Маск. С людьми на борту, предполагает миллиардер, Starship запустят уже через год.



Маск также пояснил, что первый испытательный полет состоится через месяц-другой. Прототип был создан из легированной стали, его длина достигает 50 метров, а грузоподъемность - 150 тонн.

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