В МИД РФ заявили, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно

16:36 | 30.09.2019

Обнародование стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зeлeнскoгo показало, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Зaхaрoвa. «Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала она в эфире Первого канала.



Как напоминает russian.rt.com, 25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор страны изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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