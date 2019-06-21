Станислав Черчесов назвал состав сборной России на матчи против Шотландии и Кипра

16:27 | 30.09.2019

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 25 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.



Вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»);



Защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);



Полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);



Нападающие – Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Фёдор Смолов («Локомотив»).



Сборной России предстоит встретиться 10 октября с Шотландией, матч пройдёт в Лужниках. А 13 октября подопечные Черчесова на выезде сыграют со сборной Кипра.

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